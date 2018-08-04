Samanyolu Haber /Gündem / Yunan hükümetinden karar: TKP/ML üyesi olduğu iddia edilen Kaya, Türkiye'ye iade edilmeyecek /04 Ağustos 2018 17:34

Yunan hükümetinden karar: TKP/ML üyesi olduğu iddia edilen Kaya, Türkiye'ye iade edilmeyecek

Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, Türkiye'de arananlar listesinde olan ve TKP/ML üyesi olduğu belirtilen Turgut Kaya'nın iade edilmemesi kararını verdi.

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Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede yakalanan ve Türkiye'nin 'aranan teröristler listesi'nde yer alan Turgut Kaya'nın iadesine ret kararı verdiği bildirildi.

Daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.
Interpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi olduğu öne sürülen 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.
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