Yunan Genelkurmay Başkanı uçakla bizzat sanal taarruz düzenlemiş

Yunan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christos Christodoulou ile birlikte 31 Ağustos günü Souda/Girit'te konuşlu 115. Hava Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. 115. Filo'dan F-16 ile havalanan Apostolakis, Kerpe, Rodos ve Meis adaları bölgesinde alçak irtifa uçuşu yaparak hava ve yer hedeflerine sanal olarak taarruz etti. Bu hedefler TSK'ya ait hava ve yer hedefleriydi. Apostolakis'in uçuş ve sanal taarruz faaliyetlerine Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christodoulou da başka bir F-16 uçağı ile eşlik etti. Yunan savaş uçakları ve askeri helikopterleri Türk hava sahasında hiçbir engelle karşılaşmadan saatlerce uçuş yaptı. Haberler Yunan Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı.





6 MİL İÇERİSİNDE UÇMAZLAR





Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Lozan Antlaşması'nın 12.Maddesi'ne göre Girit Adası'nın etrafındaki ada, adacık ve kayalıklar Türk egemenliğinde kaldı. Ayrıca Girit Adası üzerinde 4 ülkenin paylı mülkiyet hakkı var. Girit Adası'nın sadece dörtte biri Yunanistan'a ait. Girit Adası'nın etrafındaki ada, adacık ve kayalıklar Türk toprağı ve üzerindeki hava sahası da Türk hava sahası olduğu için Girit Adası'ndan havalanan Yunan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı, Türk hava sahasını ihlal etti. Ayrıca Kerpe, Rodos ve Meis adaları gayri askeri statüde. Yunan askeri uçakları bu adaların 6 millik hava sahası içinde uçamaz. Yunan uçakları Meis Adası bölgesinde de Türk hava sahasını ihlal etti” dedi.





AKAR'IN UÇAĞININ ROTASI BİLİNMİYOR





Yunan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere Yunan komuta kademesindeki general ve amiraller Türk hava sahasını sürekli olarak ihlal ederken Türkiye'nin bu konuda nota vermemesinin de dikkat çekici olduğunu belirten Yalım, ilginç bir iddiayı da şöyle gündeme getirdi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte 6 Eylül'de Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti. F 16 D uçağı ile uçuş yaptı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde Akar'ın hangi bölgede uçuş yaptığı yazılmamış. O gün Yunan savaş uçakları, Ege Denizi bölgesinde uçan 2 savaş uçağına önleme yapmış. Önleme haberleri Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.”





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