Yunan gazeteci Sideris, Meriç'in iki yakasındaki acıları ‘İlmik’ belgeseli ile anlatıyor

SÜRGÜNDE YAYIN TOPLANTISI

Sideris, yapımında belgeselciliğinin yanında gazeteci kimliğini de hissettiriyor. Sürgündeki gazetecileri bulmuş, adeta Meriç’in ötesinde bir yayın toplantısı yapmış onlarla. Kapatılan Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven’in cezaevi günlerine dair anektodlar da ekrana yansıyor. Arzu Yıldız adliye koridorlarında yaşananlarla birlikte Türkiye’nin son dönemine ışık tutuyor.

TUTUKLU MUHALEFET LİDERİ DEMİRTAŞ DA İLMİK’TE





Sideris, çekimleri Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Belçika’nın da aralarında olduğu 6 ülkede gerçekleştirmiş. Türkiye’nin tutuklu ‘Cumhurbaşkanı adayı’ ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Sideris’e mülakat verenler arasında.





Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Antony Bellanger, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Nesibe Baransu, Ekrem Dumanlı, Tarık Toros, Basın Konseyi Genel Sekreteri Zeynel Lüle, Sevgi Akarçeşme, Erkan Akkuş, Tuba Güven, Barış İnce, Neşe Özgen belgesele katkı veren diğer isimlerden.





SELANİK’TEN SONRA BRÜKSEL PROGRAMI VAR





Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un elinden ödül alan Sideris’in belgeseli, Selanik Film Festivali’nin ardından Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun ev sahipliğinde Brüksel’de düzenlenecek özel bir galayla yoluna devam edecek. Ardından belgeselin Avrupa genelinde birçok festival programında seyirci ile buluşması bekleniyor.





‘BELGESELE İLMİK İSMİNİ VERDİM, ÇÜNKÜ…’





Sideris, belgesel için düzenlenen galada belgesele niçin ‘İlmik’ ismi verdiğini de açıkladı: “İlmik ismini verdim, çünkü Erdoğan karşısında duran herkesin boynuna bir ip geçirmeye çalışıyor.”





Türkiye’yi yakından takip eden, aynı zamanda da ‘komşu bir gazeteci’ olarak bu mağduriyetlere şahit olmaktan ötürü acı çektiğini de sözlerine ekliyor.