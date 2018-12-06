Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın son 13 yıldaki bütün yazışmaları uçtu /06 Aralık 2018 03:03

Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın son 13 yıldaki bütün yazışmaları uçtu

Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığı'na ait sabit diskte çıkan arıza nedeniyle son 13 yılda gerçekleşen elektronik yazışmaların tümü silindi.

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Edinilen bilgiye göre, bakanlığın bilgisayarlarının bağlı bulunduğu sabit diskte patlama meydana geldi.

Patlamanın neden olduğu arıza nedeniyle aralarında gizli yazışmaların da bulunduğu 2005'ten sonraki tüm elektronik postalar silinirken, geri yükleme çabaları da başarısız oldu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisayarlarındaki patlamanın bakımsızlık yüzünden yaşandığı belirtilirken, bir süre önce ana bilgisayar sisteminde bakım yapılmasının kararlaştırıldığı ancak yüksek maliyet gerekçesiyle daha sonra bundan vazgeçildiği ileri sürüldü.

Haberlerde, arızadan sonra Dışişleri Bakanlığı'na elektronik yazışmaları depolamak için 150 bin avroluk yeni cihazlar satın alındığı duyuruldu.
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