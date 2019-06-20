Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Büyükelçi ülkesini AİHM'de mahkum ettirdi /20 Haziran 2019 14:40

Yunan Büyükelçi ülkesini AİHM'de mahkum ettirdi

Yunanistan'da büyükelçi olarak görevini sürdüren Ekaterini Loupas, Atina aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 2016 yılında açtığı davayı kazanarak ülkesini mahkum ettirdi. AİHM Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

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2007 yılında Cenevre Başkonsolosu olarak görev yaptığı dönemde, yasa dışı işçi çalıştırmak suçundan İsviçre makamları tarafından kendisi ve Yunanistan aleyhine söz konusu çalışana ödenmek üzere 181 bin İsviçre Frangı maddi tazminat cezası verilmişti.

Euronews'in haberine göre Yunan diplomatın, ülkeye döndükten sonra hem Dışişleri Bakanlığı tarafından ve Yüksek İdari Mahkemesi tarafından hakkında soruşturma açılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı soruşturmayı kapatmasına rağmen Yüksek İdari Mahkeme, Ekaterini Loupas ile ilgili 6 ay meslekten el çektirme ve disiplin cezası vermişti.

Yunan diplomat, AİHM’e yaptığı başvuruda Yüksek İdari Mahkeme’de adil bir duruşma olmadığı ve haksız yere yargılandığı ve kanıt olarak sunulan resmi belgelerin yeterince incelenmediği görüşünü savunmuştu.

AİHM kararı gereği Yunanistan, diplomatına mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 3 bin 500 euro ödeyecek.
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