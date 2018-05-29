Yunan Belgeselci Türkiye'de yaşanan zulmü belgesel yaptı....









Aynı zamanda Türkiye’deki insan hakları ihlalleri üzerine çalışmalar yapan ödüllü Yunan gazeteci Sideris, Erdoğan yönetimi ve partisi AKP ile muhalif seslere artık tahammül edilemez olduğunu söylüyor:





“Erdoğan, kendisine muhalefet eden herkesin boynuna bir ilmik geçirmeye çalışıyor. Çünkü özgür düşünceden nefret ediyor. Türkiye’yi yöneten AKP ile en küçük bir uyuşmazlıktan nefret ediyor. Öteki tarafa ya da görüşe dayanamıyor.”





104 dakikalık belgesele Yunanistan’daki gazeteci, öğretmen, akademisyen, tüccar ve farklı siyasi görüşten Türk ve Kürt sığınmacıların yanı sıra, Yunan izleyici de ilgi gösterdi.





