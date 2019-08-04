Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Bakan sınırda konuştu: Sınırları koruyacağız, insan haklarından da taviz vermeyeceğiz /04 Ağustos 2019 14:32

Yunan Bakan sınırda konuştu: Sınırları koruyacağız, insan haklarından da taviz vermeyeceğiz

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü ziyaret ettiği Türk-Yunan sınırındaki Meriç (Evros) ilinden Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ahvalnews.com'da Evren Dede imzasıyla yer alan habere göre bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin üçlü amaç taşıdığını ifade eden Yunan Bakan, basın mensuplarına, “İlk olarak, göç sorunuyla ilgili değil, burada Evros’ta ayrı bir ulusal öneme sahip sınırların güvenliğinin polis operasyonlarıyla ilgili bölümü hakkında bilgi edinmek istedim” ifadelerini kullandı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ziyaretin ikinci amacı ise Yunanistan’ın sınırlarını korumayı bildiği yönünde her yöne mesaj göndermekti. Yunanistan sınırlarını daha da etkin bir şekilde koruyacaktır. İnsan hakları konusu da ülkenin güvenliği de pazarlık konusu değildir. Yunanistan hukuk devletidir ve öyle kalmaya devam edecektir. Her şeyden önce de bunu Evros’ta yapacaktır.”

Bakan Hrisohoidis ziyaretinin üçüncü ve son amacının ise “hükümetin sınır ilindeki vatandaşları desteklediği ve kucakladığı” mesajını vermek olduğunu belirtirken, “Burasıyla ilgili bazı kararlar alındı ve detaylı planlamalar yapacak. Uygulamadaki ilerlemeyi denetlemek için bizzat kendim yeniden geleceğim” ifadesini kullandı.
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