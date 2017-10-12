Yunan adalarına ticari yat çıkışı yasağı devam edecek

Bakan Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Kouroumplis ile başkent Atina'da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müzakerenin olumlu geçtiğini ifade eden Arslan, "İki konu var. Biri, yolcu feribotlarının bugünden itibaren çalışıp çalışmamasıydı. İki taraf olarak dedik ki, 'Bunlar insanımız için önemli. İki ülkenin ticareti turizmi ve ekonomisi için önemli. Bu süreci devam ettirelim.' Bugünden sonra da yolcu feribotları çalışmaya devam edecekler. Yasak uygulanmayacak" ifadelerini kullandı.





'PROSEDÜR UYGUN HALE GETİRİLECEK'





24 metrenin altındaki ticari yatların Yunan adalarına çıkışına ilişkin 25 Eylül'den itibaren konan yasağın devam edeceğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:





"Ahşap teknelerimizin yine turizm amaçlı taşımalarına gelince de teknik heyetlerimiz, hemen önümüzdeki hafta Türkiye’de bir araya gelecekler. Bununla ilgili de hemen altyapı çalışmalarımızı yapacağız. Amacımız, onunla ilgili de problemi ortadan kaldırmak. Onu da devam ettirmek istiyoruz. Ancak onunla ilgili teknik ekipler gerekli çalışmayı yapacaklar. Mevzuat olarak prosedürü uygun hale getirecekler. Biz de iki bakan olarak bu konuyu çözmüş olacağız."