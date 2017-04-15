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Yüksekova'da bir binbaşı şehit oldu
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Yüksekova'da bir binbaşı şehit oldu
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15 Nisan 2017 13:31
Yüksekova'da bir binbaşı şehit oldu
Hakkari Yüksekova'da bir binbaşı şehit oldu, 2 uzman erbaş yaralandı. 1 uzman erbaş ise aranıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken 2 uzman erbaş yaralandı. 1 uzman erbaş ise aranıyor.
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