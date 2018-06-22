Samanyolu Haber /Gündem / Yüksek yargıda yine skandal: Yargıtay üyesi Erdoğan’a oy istedi /22 Haziran 2018 13:00

Yüksek yargıda yine skandal: Yargıtay üyesi Erdoğan’a oy istedi

Anayasa gereği bağımsız ve tarafsız olması gereken Yargıtay üyesi Mustafa Aysal, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğini diğer Yargıtay üyelerinin yer aldığı Whatsapp grubunda paylaştı.

SHABER3.COM


Danıştay üyesi Aysel Demirel’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi Twitter’da eleştirmesinin ardından benzer bir paylaşım da Yargıtay’dan geldi.


Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Yargıtay 8’inci Hukuk Dairesi üyesi Mustafa Aysal, Yargıtay üyelerinin bulunduğu ‘Yargıtay Forumu’ isimli Whatsapp grubunda bir paylaşımda bulundu: “Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiştir… Koca imparatorluk paramparça olmuş, İslâm coğrafyası dağılmış, mazlumlar sahipsiz ortada kalmış, herkes pişman olmuştur ama iş işten geçmiştir… İşte onlardan biri de Rıza Tevfik.”

‘Halife Abdülhamit Han’ın…’
Aysal,  “Rıza Tevfik’ın Halife Abdulhamit Han’a yazdığı pişmanlık dolu şiiri” diyerek söz konusu şiiri paylaştı.  Aysal, şiirin sonunda “İşte bu pişmanlığı yaşamamak için şimdi Erdoğan’a sahip çıkma zamanı. Sonra son pişmanlık fayda etmez…” çağrısında bulundu.

10 kıtalık şiirin ilk iki kıtası şöyle: “Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?/Feryâdım varır mı bârigâhına?/Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,/Şu nankör milletin bak günahına./Târihler ismini andığı zaman, sana hak verecek, ey koca Sultan;/ Bizdik utanmadan iftira atan,/Asrın en siyâsî Padişâhına.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yüksek yargıda yine skandal: Yargıtay üyesi Erdoğan’a... Sonraki Haber >>

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:57:27