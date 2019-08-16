Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçında 2 gol vardı

Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli'de karşılaştı. Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ı Recep Niyaz'ın ve Rodallega'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.





Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.





Maça iyi başlayan Sarı-Kırmızılı ekip aradığı golü bulamadı. Mücadelenin 29. dakikasında Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ev sahibi Denizlispor, penaltı vuruşundan sonra ataklarını sıklaştıran Denizlispor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 43. dakikada Yeşil-Siyahlılar kontra atağa çıkarken Barrow'u indiren Marcao ikinci sarı karttan kırmızı kartı gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi.













İkinci yarıya iyi başlayan Denizlispor, Recep Niyaz ve Rodallega'yla birçok fırsatı değerlendiremedi. 10 kişi kalan Galatasaray, baskılara daha fazla direnemedi ve 75. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan attığı şık gole engel olmadı. Golden sonrada ataklarına devam eden Denizlispor, maçın son dakikalarında Rodallega'nın attığı golle 2-0 mağlup etti.





Galatasaray 7 yıl sonra sezonun açılış maçından mağlubiyetle ayrıldı.





Yukatel Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0





Stat: Denizli Atatürk





Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar





Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski, Barrow (Dk. 85 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Mustafa Yumlu), Rodallega





Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 64 Emre Mor), Seri (Dk. 46 Donk), Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne (Dk. 72 Ahmet Çalık)





Goller: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90+4 Rodallega (Yukatel Denizlispor)





Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)





Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45+5 Zeki Yavru, Dk. 90+2 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)





Maçtan dakikar:





1 | Hakem ilk düdüğünü çaldı ve Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Denizlisporlu oyuncuların vuruşuyla başladı.





3 | İLK TEHLİKE! Galatasaray sağ kanattan Babel ile hızlı geldi. Onun ortasında topla buluşan Jimmy son çizgiden dışarı çıkardı. Diagne'nin vuruşunda kaleci Adam mutlak golü önledi.





5 | İNANILMAZ HATA! Babel'in ortasında savunmaya çarpan top yükseklik kazandı. Topu kontrol etmek isteyen kaleci Adam hamlesinde başarılı olamayınca top bir anda kale sahasına yöneldi ancak ev sahibi ekibin savunmacıları tehlikeyi önlemeyi başardı.





10 | Maçta ilk on dakika geride kalırken ev sahibi ekip topu ön alanda tutmakta zorluk yaşıyor.





11 | Galatasaray'da Mariano elinden bir sakatlık geçiriyor. Brezilyalı oyuncunun tedavisi saha kenarında yapılırken oyun devam ediyor.





16 | Selçuk İnan'ın yaptığı top kaybı sonrası Denizlispor hızlı geldi. Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Rodallega yine Recep'i düşündü ancak pası isabetli olmadı.





17 | Denizlispor sağ kanattan Barrow'la hızlı gelmek istedi ancak rakibini karşılayan Luyindama topu taça göndererek tehlikeyi engelledi.





21 | Ev sahibi ekip sağ kanattan geldi. Rodallega'nın ceza sahasına yaptığı sert ortayı kaleci Muslera kontrol etmeyi başardı.





23 | Savunmanın arkasına atılan tehlikeli pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow kaleyi düşündü ancak Muslera topu kontrol etmeyi başardı.





24 | Hakemi Ali Palabıyık, hakem Abdulkadir Bitigen'e penaltı pozisyonunu izlemesini tavsiye etti.





26 | Diagne'ye yapılan müdahale sonrasında VAR sisteminde pozisyon incelendi ve karar penaltı!





26 | Oğuz Yılmaz, ceza sahasında Diane'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart görüyor





28 | Sarı Kart Ryan Guno Babel (GS), Tiago Jorge Oliveira Lopes(DNZ)





29 | PENALTI KAÇTI! VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Selçuk vuruşunu yaptı ancak kaleci Adam soluna uzanarak penaltıyı kurtarmayı başardı.





32 | DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan ceza sahasına giren Recep Niyaz pasını bıraktı. Murawski'nin şutunda top Muslera'yı geçtikten sonra direğe çarparak oyun alanına geri döndü.





34 | Denizlispor savunmadan hızlı çıktı. Ev sahibi ekip Rodallega'ya hava topu mücadelesi esnasında yapılan faulün ardından tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Hava topu mücadelesinde Rodellaga'ya müdahalede bulunan Marcao sarı kart gördü.





37 | AZ FARKLA! Rodallega ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert bir vuruş çıkardı ancak top az farkla dışarı çıktı.





38 | Kornerden gelen ortada Luyindama'nın kafa vuruşu az farkla auta çıkıyor!





41 | NET FIRSAT KAÇTI! Hızlı gelişen Denizlispor atağında Galatasaray savunması az adamla yakalandı. Ancak Denizlispor önemli bir fırsatı değerlendiremedi.





43 | KIRMIZI KART! Hızlı çıkmak isteyen Denizlispor'da Rodallega'yı faulle durduran Marcao önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı gördü.





45+5 | DIŞARI ATTI! Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası topla buluşan Rodallega müsait durumda topu dışarı gönderdi.





54 | Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Lopes ortasını yaptı ancak Luyindama tehlikeyi önledi.





57 | Korner pozisyonu sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Denizlisporlu oyuncular penaltı bekliyor.





62 | LOPES KAÇIRDI! Kullanılan köşe vuruşu sonrası altı pas üzerinde yükselen Tiago Lopes müsait durumda golü atamadı.





64 | Galatasaray'da Jimmy Durmaz oyundan alınırken Emre Mor oyuna giriyor.





69 | Luyindama'nın kaybettiği top sonrası hızlı hücuma çıkan Barrow, Mariano'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Mariano bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.





72 | Galatasaray'da Mbaye Diagne yerini Ahmet Çalık'a bırakıyor.





73 | Topla ceza sahasına giren Emre Mor son çizgi üzerinde yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettiriyor.





75 | GOL! Bergdich'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep Niyaz sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.





77 | Denizlispor ceza sahasının hemen dışında Zeki Yavru'ya müdahalede bulunan Belhanda sarı kartl gördü.





82 | Denizlispor'da oyuncu değişikliği. Mehmet Akyüz, Zeki Çelik yerine oyuna girdi.





85 | Kibong Mbamba, sakatlanan Barlow yerine oyuna girdi.





90 | MUSLERA NEFİS UZANDI! Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hugo Rodallega uzak köşeye sert vurdu ancak kaleci Muslera soluna uzanarak topu çıkardı.





90+3 | Süper Lig'de yeni sezonun ilk golünü atan Recep Niyaz oyundan alındı. Tecrübeli savunmacı Mustafa Yumlu oyuna giriyor





90+4 | GOL! Mbamba'nın pasıyla ceza sahasına giren Rodallega sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.





Maç öncesi notlar:





Galatasaray'da ilk 11'de 3 yeni isim





Cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray'da 3 yeni isim, ligin ilk maçında ilk 11'de şans buldu.





Sarı-kırmızılı ekibin transferleri Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo ile Mbaye Diagne, ilk maçta ilk 11'de şans bulan isimler oldu.





Yukatel Denizlispor Süper Lig'e yeni isimlerle döndü







En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan ve geçen yıl TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Yukatel Denizlispor'da, Galatasaray karşısında geçen seneki kadrodan 4 isim, ilk 11'de görev yaptı.





Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Adam Stackhowiak, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati ve Recep Niyaz'ın yanı sıra kadroya yeni katılan Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Hugo Rodallega, ilk 11'de yer aldı.





Denizlispor, Süper Lig'deki son maçını Denizli Atatürk Stadı'nda 15 Mayıs 2010'da Gaziantepspor'a karşı oynamıştı.





İki takım futbolcuları, sahaya "Afetlere hazır ol" yazılı pankartla çıktı.