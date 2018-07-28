Samanyolu Haber /Gündem / Yücel'den İnce'ye cevap: Belki bir gün farkı anlarsınız /28 Temmuz 2018 12:32

Yücel'den İnce'ye cevap: Belki bir gün farkı anlarsınız

Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel, 'Bugünün Türkiyesi, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir' dedi.

SHABER3.COM

Türkiye’de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen şubat ayında sürpriz bir şekilde tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel, rahip Brunson'ın ev hapsine alınması ve ardındam ABD'den gelen "yaptırım uygularız" açıklamaları üzerine, "Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük" yorumu yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. 

Yücel, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Sayın İnce, bugünün Türkiyesi, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız" dedi.

Muharrem İnce, ABD Başkanı Trump'ın, Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı açıklamalarına, “Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük. Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı" demişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yücel'den İnce'ye cevap: Belki bir gün farkı anlarsınız Sonraki Haber >>

Afganistan'daki Hizmet Okulu'nda bekleyen öğrenci ve velilere sert müdahale

Afganistan'daki Hizmet Okulu'nda bekleyen öğrenci ve velilere sert müdahale

Moğolistan'da öğretmen kaçırmaya çalışan MİT'çiler eli boş döndü

Moğolistan'da öğretmen kaçırmaya çalışan MİT'çiler eli boş döndü

Kaçırılan Veysel Akçay'ın eşi konuştu

Kaçırılan Veysel Akçay'ın eşi konuştu

Erdoğan'ın uzun kolları bugün Moğalistan'da

Erdoğan'ın uzun kolları bugün Moğalistan'da

Yunanistan’daki Feci Yangın Hangi Gerçeği Ortaya Çıkardı?

Yunanistan’daki Feci Yangın Hangi Gerçeği Ortaya Çıkardı?

OHAL mağduriyetlerini dile getirdi

OHAL mağduriyetlerini dile getirdi

Yangına havadan müdahale görüntüleri

Yangına havadan müdahale görüntüleri

İlk önce otelin duvarı çökmüş

İlk önce otelin duvarı çökmüş

Başkalarında kusur arayan insan...

Başkalarında kusur arayan insan...

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu

İşte drone görüntülerinden Felaketin boyutu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:37