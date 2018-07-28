Yücel'den İnce'ye cevap: Belki bir gün farkı anlarsınız

Türkiye’de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen şubat ayında sürpriz bir şekilde tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel, rahip Brunson'ın ev hapsine alınması ve ardındam ABD'den gelen "yaptırım uygularız" açıklamaları üzerine, "Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük" yorumu yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.







Yücel, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Sayın İnce, bugünün Türkiyesi, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız" dedi.





Muharrem İnce, ABD Başkanı Trump'ın, Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı açıklamalarına, “Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük. Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı" demişti.

