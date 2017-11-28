YSK'yı değiştiren kanun komisyondan geçti

Kanun teklifine göre, YSK üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak.Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl, dört yedek üyeden oluşacak ve üyelerin görev süresi altı yıl olacak.





YSK’NIN GÖREV VE YETKİLERİ





Kanun teklifinde Yüksek Seçim Kurulu’nun görevleri de açıklandı. Buna göre Yüksek Seçim Kurulunun görevleri seçimlerin yapılmasını ve düzenini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul, seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, usul ve esaslarını belirlemek, engelli seçmenlerin oy vermesinin kolaylaştıracak tedbirleri almak, yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak olarak belirlendi.





MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI





Kanun teklifinde Yüksek Seçim Kurulu’nun merkez ve taşra birimlerinden oluşacağı ifade edilerek, Kurul başkanı ve merkez birimlerinin de görevleri tanımlandı.





Yüksek Seçim Kurulu seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklar için hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ve bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.





KPSS PUANI ŞARTI





Yüksek Seçim Kurulu kadrolarına ilk defa atanacak diğer personel, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda yönetmelikle belirlenen puan türünde asgari puan almış olanlar arasından, yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre başkan tarafından atanacak. Seçim müdür ve seçim müdür yardımcıları nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak.





YÜKSELME İMKANI





Kanun teklifi geçici madde ile seçim müdür ve seçim müdür yardımcısı için görevde yükselme sınavı ile kurum içi atama yapılmasına imkan tanıyacak.





DIŞARDAN ATAMAYA SINIR





Seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığı görevine dışarıdan atanacak personele de sınır getiriliyor.





Yüksek Seçim Kurulu merkez birimine 225, taşra birimlerine ise 490 olmak üzere toplam 715 kadro ihdas edilecek.





MUHALEFET İSTEDİ, İÇERİK DEĞİŞTİ





YSK ile ilgili kanun teklifi ilk haliyle muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Muhalefetin “içine sokuşturulan bazı düzenlemelerle erken seçimin taşları mı döşeniyor” eleştirisinde bulunduğu teklif, dört partinin ortak kararıyla gönderildiği alt komisyonda değişikliğe uğramıştı.





PARTİLİ SANDIK BAŞKANINA DÖNÜŞ





Alt komisyonda, muhalefetin en çok itiraz ettiği düzenlemelerden sandık kurulu başkanlarının ilçe seçim kurulu başkanlarınca devlet memurları arasından belirlenmesine ilişkin düzenleme geri çekildi.





Böylece kura yöntemine göre parti temsilcilerinin de sandık kurulu başkanı olabilmesine olanak sağlayan mevcut uygulama yürürlükte kalmış oldu.





MÜŞAHİT DÜZENLEMESİ DE ÇEKİLDİ





Alt komisyonda yine muhalefetin tepkisini çeken sandık müşahitleriyle ilgili düzenleme de geri çekildi. Geri çekilen bu düzenlemeye göre partiler ve bağımsız adaylar sandık sayısının iki katına kadar müşahit adına düzenlenmiş fotoğraflı müşahit kartını ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecek, ilçe seçim kurulu başkanları da kontrol edip mühürleyeceği bu kartları oy verme gününden önce ilgili partilere ve bağımsız adaya teslim edecekti.





Müşahit kartı yanında bulunmayan ya da istenildiğinde ibraz etmeyenler ise sandık başı işlemlerini takip edemeyecekti. Muhalefet bu düzenlemeye, “bu, fiilen müşahitliği sona erdirecek” eleştirisini getirmişti. Böylece, sandık müşahitliğinde de partileri rahatlatan mevcut uygulama yürürlükte kalmış oldu.