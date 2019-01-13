'YSK'ya başvurun' önerisine Kılıçdaroğlu'ndan ilginç cevap: YSK'ya güvenmiyoruz ki...

CHP Genel Genel Merkezi'nde gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, "Hukuku tanımayan bir kuruma ne diyeceksiniz?" diye sordu.







"BU DURUMU ZAYTUNG'A BIRAKIYORUM"





Yıldırım'ın "Seçim kampanyası siyasi bir faaliyet değildir" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu durumu Zaytung'a bırakıyorum. Siyasi faaliyet değildir de nedir?" şeklinde konuştu.





Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin olarak ise ziyaretin eski İstanbul belediye başkanlarına yönelik olduğunu söyledi, "Ayrım yapmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.