Samanyolu Haber /Gündem / YSK kararı öncesinde AKP'den tartışma başlatacak hamle /05 Mayıs 2019 15:48

YSK kararı öncesinde AKP'den tartışma başlatacak hamle

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" açıklamasında bulundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kişilerin oy kullanma hakkının ellerinden alınamayacağına dair kararına rağmen kuruma ek dilekçe vereceklerini söyledi.
 
YAVUZ: KHK'LILARLA İLGİLİ YSK'YA EK DİLEKÇE VERECEĞİZ

AKP, Türkiye genelinde 130 binin üzerinde kişinin darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile ihraç edilmesine rağmen sadece İstanbul’da bu kişilerin oy kullanmasına yönelik itiraz yapmıştı. 

Ancak YSK, 23 Nisan’da AKP’nin söz konusu itirazını reddetmişti. 24 Haziran’da yapılan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’nin KHK’lılarla ilgili bir itirazı olmamıştı.
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