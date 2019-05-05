YSK kararı öncesinde AKP'den tartışma başlatacak hamle

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kişilerin oy kullanma hakkının ellerinden alınamayacağına dair kararına rağmen kuruma ek dilekçe vereceklerini söyledi.





YAVUZ: KHK'LILARLA İLGİLİ YSK'YA EK DİLEKÇE VERECEĞİZ





AKP, Türkiye genelinde 130 binin üzerinde kişinin darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile ihraç edilmesine rağmen sadece İstanbul’da bu kişilerin oy kullanmasına yönelik itiraz yapmıştı.





Ancak YSK, 23 Nisan’da AKP’nin söz konusu itirazını reddetmişti. 24 Haziran’da yapılan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’nin KHK’lılarla ilgili bir itirazı olmamıştı.