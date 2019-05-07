Samanyolu Haber /Gündem / YSK'nın iptal kararı sonrası İBB 5 hesabı takipten çıkardı /07 Mayıs 2019 00:01

YSK'nın iptal kararı sonrası İBB 5 hesabı takipten çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabı İmamoğlu, Yavaş, Soyer, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i takipten çıkardı...

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’i takipten çıkardı ve YSK’nin kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’yı retweetledi.

YSK’nin İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karara imza atmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce takibe alınan Akşener, Yavaş, Soyer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nin kararının ardından takipten çıkarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK'nın iptal kararı sonrası İBB 5 hesabı takipten... Sonraki Haber >>

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

Anayasaya 'AKP dışında hiçbir parti kazanamaz' yazalım

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

İstanbul seçimi iptal edildi, halk 'zorbalık' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Bu ülkeye demokrasi getireceğiz

İstanbul'da tencere tava protestosu

İstanbul'da tencere tava protestosu

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:28:17