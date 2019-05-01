YSK'nın 6'ya 5 karar vereceği iddiası

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun AKP’nin iptalini talep ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin en geç önümüzdeki hafta başına kadar açıklaması beklenen kararına ilişkin kulislerlerdeki iddiaları aktardı.





Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "YSK'nın 6'ya 5 seçimin yenilenmesi veya yenilenmemesi kararı vereceği iddiaları siyasi kulislerde konuşuluyor. Bu iddialardan anlaşılıyor ki kilit oy Başkan Güven'den gelecek" dedi.





Orhan Uğuroğlu'nun, Yeniçağ'da "YSK '6'ya 5 karar verecek' iddiası" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) karar aşamasında iken başkent siyasi kulislerinde bazı iddialar kafaları karıştırıyor.Nedir bu iddialar diyecek olursanız sıralayayım…





- YSK'nın bazı üyelerinin saraya davet edildiği,- Ankara'ya yakın bir ilçedeki kamu lokalinde YSK'nın 2 üyesinin cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanlarından ikisi ile buluşması,





- YSK'nın 5 üyesinin İstanbul seçiminin iptal edilmesi gerektiğini, 5 üyesinin ise karşı çıktığı ve iptal edilmemesi gerektiğini vurguladıkları, Başkan Sadi Güven'in ise, "üzerimde büyük siyasi baskı oluşturuluyor" dediği,





- YSK'nın 6'ya 5 seçimin yenilenmesi veya yenilenmemesi kararı vereceği iddiaları siyasi kulislerde konuşuluyor.Bu iddialardan anlaşılıyor ki kilit oy Başkan Güven'den gelecek…





AKP'nin YSK'ya yaptığı itirazları için 23 Nisan'da verilen ara karar ile ilçe seçim kurullarından istenilen bilgiler için verilen dün saat 17.00 itibarı ile doldu.39 ilçeden gelecek belgeler gerek YSK üyeleri tarafından gerekse partilerin YSK'daki temsilcileri tarafından tek tek incelenecek.





YSK'nın müzakereleri bu hafta sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.YSK Başkanı Sadi Güven'in AKP Balıkesir heyeti ile görüşmesi ise, "Başkan İstanbul seçiminin iptalinin mesajını bu fotoğraf ile verdi" şeklinde yorumlanıyor.Bu iddialardan hangisi ağırlıklı diye soracak olursanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmeyeceği görüşünün ağır bastığını söyleyebilirim.Bu iddiayı öne sürenlerin gerekçelerini de şöyle sıralayabilirim.





- Recep Tayyip Erdoğan seçimin yenilenmesi kararı alınırsa ekonomik krizin ağırlaşacağını, döviz kurlarının tutulamayacağını bilecek keder deneyimli siyasetçidir.- Seçim yenilendiği takdirde Ekrem İmamoğlu'nun en az % 2-3 puan farkla seçimi kazanacağını anketler ortaya koyuyor ki bu anketler Erdoğan tarafından dikkatle izleniyor.





- Binali Yıldırım'ın, "Seçim yenilenirse ben yokum" mesajı verdiği ve bu nedenle de Kızılcahamam kampına davet edilmediği.Tabii bir de seçimin iptal edileceği gibi bir ihtimal de var ki bu iddiayı öne sürenler de gerekçelerini şöyle sıralıyorlar.





- Seçim yenilenirse AKP'nin kazanma şansı vardır.





- Binali Yıldırım aday olmazsa AKP'nin kazanma şansı artar.- Ekonomik kriz zaten yaşandı, bundan kötüsü olamaz…Başkent siyasi kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminin yenilenip yenilenmemesi konusunda işte bu gelişmeler yaşanıyor.