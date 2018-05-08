YSK'dan 'Millet İttifakı'na onay

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “Millet İttifakı” ismine yapılan itirazı değerlendirdi. YSK, ittifakın ismine onay verdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimlerinde ortak hareket etme kararı almıştı. 4 parti, “Millet İttifakı” adı altında seçime gireceklerini açıklamıştı.



Millet Partisi, YSK’ye başvuru yaparak, Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını savundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, itirazı reddetti. 4 parti “Millet İttifakı” ismini kullanabilecek.