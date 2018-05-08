Samanyolu Haber /Politika / YSK'dan 'Millet İttifakı'na onay /08 Mayıs 2018 19:05

YSK'dan 'Millet İttifakı'na onay

YSK, Millet Partisi'nin "Millet İttifak"ının ismine yaptığı itirazı reddetti. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, belirledikleri isimle seçime girebilecek.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “Millet İttifakı” ismine yapılan itirazı değerlendirdi. YSK, ittifakın ismine onay verdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimlerinde ortak hareket etme kararı almıştı. 4 parti, “Millet İttifakı” adı altında seçime gireceklerini açıklamıştı.

Millet Partisi, YSK’ye başvuru yaparak, Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını savundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, itirazı reddetti. 4 parti “Millet İttifakı” ismini kullanabilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK'dan 'Millet İttifakı'na onay Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:45