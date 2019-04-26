Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan süreci uzatacak karar: 5 bin 515 kişi daha soruşturulacak /26 Nisan 2019 15:39

YSK'dan süreci uzatacak karar: 5 bin 515 kişi daha soruşturulacak

YSK'dan yeni ara karar geldi: 5 bin 515 kişi daha araştırılacak

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İstanbul seçimleriyle ilgili bir türlü karar vermeyen YSK, süreci uzatacak yeni bir karar daha aldı. Yüksek Seçim Kurulu, 5 bin 515 kısıtlı seçmen hakkında daha araştırma yapılması ara kararı verdi.

AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini açıkladı.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün AKP olarak İstanbul seçimlerine yönelik YSK'ya yeni bir dilekçe verdiklerini söyledi.
YSK'ya 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birlikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını ifade eden Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu belirtti.

Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi.

41 BİN 132 SEÇMEN ARAŞTIRILIYORDU

Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak" dedi.
Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını belirtti.

YSK, daha önce AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar vererek ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre vermişti.

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