Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan sahte diploma kararı /18 Temmuz 2019 10:53

YSK'dan sahte diploma kararı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dört yıllık fakülte diplomasının sahte olduğuna dair iddia yine gündemde. Ayyıldız Partisi, diploma tartışmasını bitirmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat etti. YSK "araştırmaya yetkim yok" cevabını verdi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ayyıldız Partisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasının soruşturulması talebini reddetti.

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın üniversite diplomasının aslını görmeden fotokopi üzerinden onaylayan noter kâtibine soruşturma açmayan İstanbul 15'inci Noteri Nejla Akgün’e uyarı cezası vermişti.

Bu cezanın gündeme getirilmesinin ardından Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Serap Gülhan, YSK’ya müracaat etti.

"EVRAKTA SAHTECİLİK" SUÇU İŞLENDİ

18 Haziran 2019 tarihli müracaat dilekçesinde 27 Haziran 2014 tarihli 1113 yevmiye No’lu Erdoğan’a ait diploma örneği almasına yönelik noter işleminde evrakta sahtecilik suçu işlendiği belirtilerek gereken işlemin yapılması talep edildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre 20 Haziran’da toplanan YSK, kurulun diplomanın sahteciliği iddiasına dair soruşturma konusunda görev ve yükümlülüğü olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

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