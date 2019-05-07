Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan karar sonrası 4 maddelik bir açıklama geldi /07 Mayıs 2019 00:18

YSK'dan karar sonrası 4 maddelik bir açıklama geldi

Sadi Güven imzalı açıklamada kararın oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

YSK, AK Parti YSK Temsilcisi'nin iptal ve yenileme kararını duyurmasından 3 saat sonra yazılı bir açıklama yaptı. 

4 maddelik yazılı açıklamada, seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verildiği, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edildiği, seçimin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ve "kanuna aykırı görevlendirme yapan" görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. 

YSK Başkanı Sadi Güven imzalı açıklamada, kararın oy çokluğuyla alındığı bilgisi de yer aldı. 

YSK Başkanı Güven karar sonrası yaptığı açıklamada "Yargı süreci sona erdi. YSK, 11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi" dedi.  
(independentturkish.com)
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