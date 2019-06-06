Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan İstanbul seçim açıklaması: 13 seçim müdürü başka illere sürüldü /06 Haziran 2019 00:35

YSK'dan İstanbul seçim açıklaması: 13 seçim müdürü başka illere sürüldü

YSK Başkanı Sadi Güven "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir" açıklamasında bulundu.

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YSK Başkanı Güven'in açıklamasından satır başları şöyle:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır."


 
"Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"

"Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir"
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