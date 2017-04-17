YSK verdiği kararla kendini yalanladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumda alınan mühürsüz pusulaların da geçerli sayılması kararına gelen tepkiler üzerine Ankara'da açıklama yaptı. Güven, mühürsüz pusula tartışmalarıyla ilgili, "Bu bizim ilk kez yaptığımız bir işlem değildir. Oyların sahte olduğu ispat edilmedikçe oylar bu şekilde kullanıldığında geçerli olduğuna dair birçok kararımız vardır. Biz bu kararı sonuçlar sisteme girmeden, kimsenin kafasına bir şey takılmadan verdik. Sonrasında verseydik belki tartışma olurdu ama sandıklar açılmaya başladığı anda vatandaşın hakkını zayii etmeme adına aldık" dedi.





YSK Başkanı Sadi Güven'den 'mühürsüz pusula' savunması





YSK Başkanı Güven, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır" dedi.





Güven, "10-11 gün sonra sonuçları tam olarak açıklayacağız. Şu anda siyasi partilerin kaç tane böyle oyu var bunu bilmemiz mümkün değil. Gerçek oy, gerçek mühür, gerçek pusula kullanıldı. Bu kararımız doğrultusunda il ve ilçe seçim kurulları sonuçları değerlendirmek zorundadır." diye konuştu.





YAYINLANAN VİDEODA 'GEÇERSİZ SAYILACAK' DENMİŞTİ





Oysa YSK, referanduma günler kala yayınladığı "Referandum Seçimi Sandık Kurulu Eğitimi" videosunda mühürsüz zarf ve pusulalarla kullanılan oyların geçersiz olacağını duyurmuştu. Ancak buna rağmen, oy sayımı sürerken mühürsüz pusulaların da geçerli sayılacağını açıkladı.





CHP VE HDP İTİRAZ EDECEK





CHP ve HDP, YSK'nın aldığı bu karara itiraz edeceklerini açıkladılar. Referandum sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasının ardından kurumun önüne gelen bir grup alınan kararı protesto etti.