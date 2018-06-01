YSK üyelerinden AGİT gözlemcilerine ciddi tavır ... Görüşmediler....

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, YSK Başkanı Sadi Güven ve 6 üye, 24 Haziran seçimlerini izlemek üzere Türkiye’ye gözlemci olarak gelen AGİT heyeti ile görüşmedi. AGİT sadece 4 üye ile görüşebildi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini gözlemci sıfatıyla izlemek için önceki gün YSK’ya gelen AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’ndan heyet, YSK Başkan Vekili Erhan Çiftçi ile üyeler Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın ile görüştü.



