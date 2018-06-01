YSK üyelerinden AGİT gözlemcilerine ciddi tavır ... Görüşmediler....

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, YSK Başkanı Sadi Güven ve 6 üye, 24 Haziran seçimlerini izlemek üzere Türkiye’ye gözlemci olarak gelen AGİT heyeti ile görüşmedi. AGİT sadece 4 üye ile görüşebildi.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini gözlemci sıfatıyla izlemek için önceki gün YSK’ya gelen AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’ndan heyet, YSK Başkan Vekili Erhan Çiftçi ile üyeler Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın ile görüştü.
NE DESEK AGİT DİNLEMİYOR'
Toplantıya katılmayan YSK Başkanı Güven ve üyelerin “Ne desek AGİT dinlemiyor. Boşa çene yoruyoruz. Sonunda yine bildiklerini okuyor” gerekçesiyle boykot kararı aldığı iddia edildi. Toplantıya katılan üyeler ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme iddiasına dikkat çekerek, “Biz Avrupa ülkesi olduğumuzu iddia ediyorsak, onlarla görüşmeliyiz. Şeffaflığımızı onlara göstermeliyiz. Onlar tezlerini söylemeli, biz karşı tezlerimizi ifade edelim ve ortada bir sentez oluşsun. Saklımız gizlimiz yok” dedi. Toplantıya katılan 4 üyenin ortak noktası ise Doğu ve Güvendoğu’daki 19 ilde 190.000 seçmenin güvenlik gerekçesiyle başka yerlere taşınmasına kararına karşı çıkmaları oldu.
AGİT gözlemcilerinin 4 üye ile yaptıkları toplantıda sandık taşıma kararını gündeme getirip bu uygulamaya karşı çıktığı ifade edildi. YSK üyeleri, şeffaflık konusunda tüm toplantılarına Meclis’te grubu bulunan 4 partinin temsilcilerinin katıldıklarını anımsatarak, “Kurulun bütün gündemi onlara gidiyor. Onlarsız toplantı yapılmıyor. Oy hakları yok. Ancak tüm süreçten haberleri oluyor” dedi.
AGİT üyelerinin ikinci gündeme getirdiği konu YSK kararlarına karşı neden yargı yoluna gidilemediği oldu. Bunun anasayal düzenleme olduğunu belirten YSK üyeleri, Avrupa’da bir çok seçim kurulunun yüksek hakimlerden oluşmadığını belirterek, “Ancak bizde YSK yüksek mahkeme üyelerinden oluşmaktadır. Denk mahkemelerin birbirini denetleyemeyeceği kuralı için YSK kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır” görüşünü kaydetti. Heyet, Seçim Bilişim Sistemi’nin (SEÇ-SİS) güvenirliğine ilişkin de kaygılarını dile getirdi. Bu sistemin aynısının siyasi partilerde olduğunu ifade eden YSK üyeleri, “Sandıklarda o sandık seçim sonuç tutanakları önemlidir. SEÇ-SİS sadece matematiksel hesap yapmaktadır” değerlendirmesini yaptı. Toplantı boyunca daha çok dinleyen ve notlar alan heyet, SEÇ-SİS’in teknik ekibiyle de görüşerek sistemi inceledi.
Toplantıda gündeme gelen son konu, 16 Nisan referandumunda tartışmalara neden olan mühürsüz oy kararı oldu. Üyeler, bu konuda ise “Oylar fligramlıdır ve tümünü YSK göndermiştir. Hiçbir parti de dışarıdan oy getirildiğini iddia etmemiştir. Kesinlikle seçmenlerin oy hakkı engellenmemekte” açıklamısını yaptı. Söz konusu temasları ön görüşme olarak yapan AGİT heyeti, gelecek hafta tekrar YSK ile görüşecek.