Samanyolu Haber /Gündem / YSK kesin aday listesini yayınladı... 38 isim yeni listede kendine yer buldu... /31 Mayıs 2018 10:51

YSK kesin aday listesini yayınladı... 38 isim yeni listede kendine yer buldu...

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs’ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor. Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.


 
AKP’den 1, CHP’den 1, MHP’den 2, HDP’den 13, HÜDA PAR’dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP’de yaşandı.

Geçici aday listesinde Diyarbakır’dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9’uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa’dan bir adayın sırasını değiştirdi.

Balıkesir’den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.
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