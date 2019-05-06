Samanyolu Haber /Gündem / YSK kararına bir tepki de Avrupa'dan... /06 Mayıs 2019 23:12

YSK kararına bir tepki de Avrupa'dan...

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden YSK'nın kararının, "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğunu" belirtti.

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Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden YSK'nın kararının, "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğunu" belirtti. 

Jagland, sözcüsü Daniel Holtgen aracılığıyla yaptığı açıklamada, "özgür ve adil seçimler için gerekli şartlardan seçim gününden önce emin olunmalı, sonra değil" ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmediğini ve insanların iradesine karşı hareket ettiğini" belirtti.

Piri, "AKP YSK’ya İstanbul’daki yerel seçimleri yenilemesi için baskı yaptı. Bu, Türkiye’de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek" diye ekledi.

YSK, AKP'nin yaptığı olağanüstü itiraz üzerine, 31 Mart'ta yapılan ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak duyuruldu. (Deutsche Welle Türkçe)
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