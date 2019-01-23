Samanyolu Haber /Gündem / YSK, İyi Parti'nin sadece İstanbul'da 8 binden fazla başvurusunu reddetti /23 Ocak 2019 10:29

YSK, İyi Parti'nin sadece İstanbul'da 8 binden fazla başvurusunu reddetti

İYİ Parti’nin İstanbul’da seçmen listelerine yönelik itirazlarının büyük bölümü reddedildi.

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Yeniçağ'ın haberine göre İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, toplam 12 bin 362 itirazda bulunduklarını bunların 8 bin 681'inin reddedildiğini söyledi. Kabul edilen itiraz sayısı ise 3 bin 217.

En çok itirazın yapıldığı ilçe 3 bin 342'yle Kağıthane olurken, onu 2 bin 832'yle Üsküdar, bin 500'le Bağcılar takip etti. İtirazlar en çok Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da kabul edildi.

Kavuncu, itirazlarının gerekçesi olarak bir dairede onlarca seçmen bulunmasını gösterirken, itirazlara yönelik seçim kurullarının retlerini "İlçe seçim kurulları bu haklı şikâyetlerin büyük bir kısmını hiçbir makul gerekçe göstermeden reddetmiştir" diye eleştirdi.

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