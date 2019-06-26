YSK, diploma konusunu incelemekten yine kaçındı

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Türkiye Noterler Birliği’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokopisini aslını görmeden onaylayan noter katibine soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri, Nejla Akgün’e uyarma cezası verdiğini, Cumhuriyet kamuoyuna duyurmuştu. Bu haberden sonra HKP, YSK’ye başvurarak Erdoğan’ın kurula verdiği öğrenim belgelerinin geçersizliğinin ortaya çıkan belgelerle kanıtlandığını belirterek seçilme yeterliliğine sahip olmayan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptal edilerek Cumhurbaşkanlığı’nın düşürülmesini istedi. Talebi görüşen YSK, oybirliğiyle reddetti. YSK’nin kararlarının kesin olduğuna işaret edilen kararda, “Kurulumuzca 23 Mayıs 2018 tarihinde karar verilmiş olduğundan, yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir” denildi.