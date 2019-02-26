Samanyolu Haber /Gündem / YSK’den Burhanettin Kocamaz kararı /26 Şubat 2019 15:37

YSK’den Burhanettin Kocamaz kararı

İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı ile ilgili itirazı karara bağladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İyi Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının “başvurunun süresi içinde yapılmadığı” gerekçesiyle kabul edilmemesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti 
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