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YSK’den Burhanettin Kocamaz kararı
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26 Şubat 2019 15:37
YSK’den Burhanettin Kocamaz kararı
İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı ile ilgili itirazı karara bağladı
SHABER3.COM
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İyi Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının “başvurunun süresi içinde yapılmadığı” gerekçesiyle kabul edilmemesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti
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