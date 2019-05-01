AKP içinde bir grup İstanbul’da seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş...

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP içinde bir grubun, İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi ile ilgili YSK’dan tavsiye aldığını iddia etti.





Zeyrek ayrıca parti içinde İstanbul’da seçimin iptal edilmesine odaklanılmasına tepki geldiğini sözlerine ekledi.





Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in ‘İstanbul mu Türkiye mi’ başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:“AK Parti içinde bir grup İstanbul’da seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş. İçeriden bilgi aldıklarını ima edip, seçim için 30 Haziran, 7 Temmuz gibi tarihleri bile dillendiriyorlar. O grup, ‘arka kapı’tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleri ile YSK’yı yönlendirmeye de çalışıyor.





Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AKP’ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum.”“Ancak, YSK’dan AK Parti’ye “Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek” mesajının gittiğini, bunun üzerine AKP’nin 20 Nisan’da KHK’lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini bir çok kaynaktan doğrulattım.İstanbul seçimini iptal ettirmeyi kafaya koyan ekip, bir taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki personeli “Seçim yenilenecek, CHP gidecek. Geri adım atmayın” mesajlarıyla motive ediyor.”“Diğer taraftan partinin genelinde “seçim yenilenecek” duygusunu canlı tutmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Adayı Binali Yıldırım başta olmak üzere yöneticilere açıklama yapmaları telkin ediliyor.”





''PARTİNİN TAMAMI HEMFİKİR DEĞİL''





“Merak ettiğim konu, partinin tamamında bu görüşün hakim olup olmadığıydı. Yaptığım görüşmelerden anladım ki “İstanbul seçimi iptal edilecek” diyenler çoğunlukta değil.Parti'nin bazı önemli isimleri ile TBMM'deki milletvekili grubunun bir kısmı, kamuoyu önünde yapamasalar da özel sohbetlerde TBMM'nin kapalı olmasını, Genel Merkezin geri plana düşürülmesini, bütün enerjinin İstanbul işine harcanmasını eleştiriyorlar.”





“Konuştuğum bir çok isim, Türkiye'nin ciddi sorunlarına dikkat çekip, “İstanbul önemli ama Türkiye daha önemli” görüşünü dile getiriyorlar. Bu isimler, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin, muhalefet cephesinde yaratacağı duygu, ülkede yaratacağı gerilim ve dünyada yaratacağı algı ile Türkiye'nin ihtiyacı olan değişim ve reform sürecini zora sokacağını ve işleri daha da içinden çıkılamaz hale getireceğini düşünüyor. Böyle düşünerek doğru da yapıyorlar.”







