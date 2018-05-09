Samanyolu Haber /Gündem / YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı /09 Mayıs 2018 22:32

YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci sona erdi. YSK, cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

SHABER3.COM

umhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'de tamamlandı. Sürenin tamamlanmasının ardından YSK'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen isimlerle ilgili açıklama geldi.

 6 aday 24 Haziran seçimlerinde yarışacak. Açıklanan cumhurbaşkanı adayları; Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Recep Tayyip Erdoğan.

 100 bin imzada son durum

24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleşecek. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün başvurusu YSK tarafından kabul edildi.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:42