YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

umhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'de tamamlandı. Sürenin tamamlanmasının ardından YSK'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen isimlerle ilgili açıklama geldi.





6 aday 24 Haziran seçimlerinde yarışacak. Açıklanan cumhurbaşkanı adayları; Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Recep Tayyip Erdoğan.





100 bin imzada son durum





24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleşecek. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün başvurusu YSK tarafından kabul edildi.











