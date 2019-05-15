Samanyolu Haber /Gündem / YSK Başkanı: Seçmen de aynı liste de... Askıya çıkarmayacağız /15 Mayıs 2019 10:32

YSK Başkanı: Seçmen de aynı liste de... Askıya çıkarmayacağız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair açıklamalarda bulundu.

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Güven, seçime aynı seçmen listeleriyle girileceğini belirten Güven, "Oy kullanamayacak seçmenlerin yanına not düşülecek" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair konuşan Güven, "Seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar olduğunu gördüm. Bu yenileme seçimi. 31 Mart'ta yapılan seçimde kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız. Herhangi bir güncelleme yapılmayacak, askıya da çıkmayacak" dedi.

Güven şöyle devam etti:

"Oy kullanma hakkına sahip kim varsa oy kullanacak. Partilerle sandık seçmen listelerini paylaştık. Vatandaşlarımız da kendileri de sorgulayabilecek, hangi sandıkta oy kullanabileceklerini görecekler. Sadece sandık kurulları değişecek. Onun dışında bir değişiklik olmayacak."

Kısıtlı seçmenlerin durumu hakkında bilgi veren Sadi Güven, "Oy kullanamayacak kısıtlı seçmenlerle ilgili 'oy kullanamaz' notu düşülecek. Onlar silinmeyecek, karşısına şerh düşülecek. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahipse, 23 Haziran'da da oy kullanma hakkına sahip olacak. Siyasi partilerle de paylaştık, bunu karşılaştırma imkanına sahip olacaklar."

Sadi Güven, 31 Mart seçim sonuçlarının iptali hakkında gerekçeli kararın yazımının sürdüğünü, tamamlandığında açıklanacağını söyledi.
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