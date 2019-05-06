Samanyolu Haber /Gündem / YSK Başkanı Sadi Güven'den iptal kararı sonrası kısa açıklama /06 Mayıs 2019 23:53

YSK Başkanı Sadi Güven'den iptal kararı sonrası kısa açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçiminin iptali kararı sonrası açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin iptaline ilişkin "YSK 11 mahkeme üyesi ve toplantısı sonrası kararlarını verdi. Kararları size verdik. Size diyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulundu.
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