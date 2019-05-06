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YSK Başkanı Sadi Güven'den iptal kararı sonrası kısa açıklama
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YSK Başkanı Sadi Güven'den iptal kararı sonrası kısa açıklama
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06 Mayıs 2019 23:53
YSK Başkanı Sadi Güven'den iptal kararı sonrası kısa açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçiminin iptali kararı sonrası açıklamada bulundu.
SHABER3.COM
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin iptaline ilişkin "YSK 11 mahkeme üyesi ve toplantısı sonrası kararlarını verdi. Kararları size verdik. Size diyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulundu.
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