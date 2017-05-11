Samanyolu Haber /Dünya / YPG'ye verilen silahlar geri alınmayacak /11 Mayıs 2017 08:15

YPG'ye verilen silahlar geri alınmayacak

YPG'ye gidecek silahlarla ilgili ABD'li Albay Dorrian bir açıklama yaptı. Dorrian "Silahlar geri alınmayacak" dedi.

SHABER3.COM

 Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de IŞİD'le savaşan güçler arasında yer alan YPG'ye ağır silah verme kararının ardından, IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin Sözcüsü Albay John Dorrian'dan silah sevkiyatıyla ilgili açıklama geldi.

Dorrian, YPG'ye verilecek silahların bir bölümünün Suriye’de olduğunu ve çok hızlı bir şekilde dağıtımın başlayabileceğini söyledi.
Video konferans yoluyla Bağdat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay Dorrian, ABD'nin Suriyeli Kürtlere vereceği silahların kime karşı kullanıldığının ABD tarafından yakından gözleneceğini de belirtti.

"Verdiğimiz her silahın IŞİD'e doğrultulduğundan emin olmalıyız" diyen Dorrian, "Bu silahların kullanılmasındaki koşul, IŞİD'e karşı kullanılmaları. Bizim ölçümüz ve belirlediğimiz sınır bu" ifadesini kullandı.  

Dorrian'a IŞİD'le mücadele tamamlandıktan sonra YPG'ye verilen silahlara ne olacağı da soruldu. Albay Dorrian, silahların geri alınmayacağını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri, YPG'nin de aralarında olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne Rakka operasyonu için ağır silah verilmesine onay vermişti.
ABD'nin Suriye'de destek verdiği güçler arasında yer alan YPG'ye silah desteği, Ankara'nın sert tepkisine yol açtı. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye verilecek silahların kendi güvenliğine tehdit oluşturduğunu söylüyor.

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