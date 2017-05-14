'YPG'ye silahı mecburiyetten veriyoruz' demiş

Başbakan Binali Yıldırım Londra dönüşü yolda AKP'li gazetecilere verdiği mülakatta ABD'li Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmenin içeriğini anlattı.





Mattis’le yaptığı görüşmenin faydalı geçtiğini söyleyen Yıldırım, ‘Bizim için PKK eşit YPG eşit PYD’dir. Siz PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ediyorsunuz, dolayısıyla öbürleri de bunun aynısı, terör örgütüyle bir işbirliği yapıp başka terör örgütü, DEAŞ’ı yok etmek Amerika gibi NATO üyesi ve Türkiye’nin müttefiki bir ülkeye yakışmaz’ dedik. Zorlandı açıklarken. Sonra dedi ki, ‘Bu bir seçim değil, bu bir mecburiyet. Niye mecburiyet? Başka alternatif oluşturamadık’. Türkiye’nin teklifini Rakka’daki operasyonu yapacak kapasitede görmemişler, daha doğrusu onların askerleri, sahadakiler bu bizim tekliflerimizi yeterli bulmamışlar.”





ABD’den YPG’ye silah verme kararı





ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki Kürtlere silah verilmesini öngören kararı onaylamıştı. Yardımın hafif silahlar, mühimmat, makineli tüfek, zırhlı araçlar ve istihkam malzemesinden oluşacağı belirtilmiş, takvim açıklanmamıştı.





Kararın Türkiye’nin üst düzey üç yetkilisi Washington’dayken açıklanması dikkat çekmişti.



