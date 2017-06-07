Samanyolu Haber /Gündem / YPG'ye Rakka'da 'silah ve hava desteği' İncirlik üssünden /07 Haziran 2017 10:45

YPG'ye Rakka'da 'silah ve hava desteği' İncirlik üssünden

Türkiye doğruladı: YPG'nin (DSG) Rakka operasyonunda İncirlik üssü de kullanılıyor

SHABER3.COM

Suriye'de YPG’nin çatısını oluşturduğu, silahlı Kürt militanların Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adı altında kara gücü olduğu IŞİD’in başkenti Rakka’ya başlatılan operasyonda, İncirlik Üssü’nün de kullanıldığı açıklandı.

DSG, dün Rakka operasyonunun başlatıldığını, kente kuzey, doğu ve batı cepheleri olmak üzere üç koldan ilerlediklerini duyurmuştu.

‘Hava saldırılarında kullanıyoruz’

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre  basın bilgilendirmesinde konuşan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, operasyonda İncirlik Üssü’nün de kullanıldığını söyledi.

Ankara’nın operasyonun DSG ile yürütülmesine başından beri itiraz etmesine karşın İncirlik Üssü’nün kullanımına engel olmadığı öğrenildi. Pentagon’un İncirlik teyidi, akıllara Başbakan Binali Yıldırım’ın pazar günü Rakka operasyonunun başlatıldığını, ABD’nin kendilerini bilgilendirdiğini açıklamasını getirdi.

Türkiye’nin IŞİD’e karşı uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu vurgulayan Davis, “İncirlik’i IŞİD’e yönelik hava saldırılarında kullanmaya devam ediyoruz. İncirlik de Rakka Operasyonu’nda kullanılıyor” dedi.

Türkiye de teyit etti

Öte yandan Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın aktardığına göre Türk askeri kaynakları da İncirlik’in kullanıldığını teyit etti.

Askeri kaynaklar, İncirlik’te konuşlu ‘tank avcısı’ olarak bilinen A-10 tipi savaş uçaklarının kullanıldığını açıkladı.

A-10’ların dün aktif olarak kullanıldığını söyleyen yetkililer, operasyonda İncirlik’in kullanıma açık olmasının, dolaylı da olsa DSG’ye destek anlamı içerip içermediği sorusuna, “İncirlik, IŞİD’le mücadele koalisyonuna açık. ABD operasyonu da bu kapsamda yapıyor” dedi.
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