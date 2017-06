'YPG'nin elindeki Afrin'e yönelik büyük bir kara harekatı yapılacak'

Operasyon nedeniyle 8 bin Türk askeri ile 10 bin ÖSO militanı hazır halde bekletiliyor. ÖSO ve Türk askerine 'operasyona hazır olun' emri verilirken, operasyon nedeniyle sınırda ve Azez ile Mare'de Sahra hastaneleri de kuruldu.

KOMANDO VE BORDO BERELİLER SEVK EDİLDİ

Türkiye operasyon kapsmamında Azez'e yoğun bir askeri sevkiyat yaparken, son günlerde bölgeye obüs topları, tanklar ve zırhlı araçlar sevkedildi.

Operasyon kapsamında Türk Ordusuna bağlı komandolar ile Bordo Bereliler de sevk edildi.

'ABD DESTEKLİ ÖSO GRUPLARINA GÜVENMİYORUZ'

Sputnik'e konuşan bir ÖSO komutanı çok yakın zamanda Türkiye'nin desteğiyle Telrıfat'a operasyon yapacaklarını belirtti:

"Afrin operasyonu aşamalı olacak. İlk aşama Telrıfat ve Mınig Askeri Hava Üssü'nün alınması olacak. Buraları alarak YPG'nin elindeki Afrin kentini kuşatmaya alacağız. Kente şu an girmeyi planlamıyoruz. Türkiye sınırına yakın olan yerleri örgütten temizlemeyi hedefliyoruz. Operasyon nedeniyle 2 aydır büyük bir hazırlık yapıyoruz.Türkiye de yoğun bir hazırlık yapıyor. Hem Suriye içerisinde hem de sınırda yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor. Operasyon hazırlıkları son aşamaya geldi. Her an başlayabilir. Türk askerleri de Mare, Azez ve İdlib kuzeyinde konuşlandılar. Operasyona Fırat Kalkanı'ndan ÖSO grupları katılacak. ABD destekli ÖSO grupları operasyonda yer almayacaklar çünkü biz onları istemiyoruz ve onlara güvenmiyoruz. Onlar YPG'ye bilgi verebilirler diye onları operasyona dahil etmiyoruz."





Sputnik'e konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mehmud ise Türkiye'nin Afrin nedeniyle Suriye içerisinde ve sınırında askeri yığınak yaptığını söyledi.





Azez kentinin 6 kilometre güneyinde yer alan Tel Rıfat kasabası Afrin kentine 15 kilometre yakınlıkta bulunuyor.





PKK'nın Suriye kolu olarak görülen YPG, Telrıfat kasabasını 15 Şubat 2016'da ÖSO güçlerinin elinden almıştı.