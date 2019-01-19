Samanyolu Haber /Dünya / YPG: Türkiye'nin katılacağı tampon bölgeyi kabul etmiyoruz /19 Ocak 2019 16:38

YPG: Türkiye'nin katılacağı tampon bölgeyi kabul etmiyoruz

PYD Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Türkiye'nin himayesinde kurulacak ya da "Türkiye'nin içinde parmağının olacağı bir güvenli bölgenin" kendileri tarafından hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

Müslim, Birleşmiş Milletler ya da uluslararası bir gücün güvenli bölge şeklinde konumlanmasını, kendilerinin de benimsediğini ifade etti.
 
'KİMSE YEMEZ, KİMSE YUTMAZ'
 
Yeni Özgür Politika'ya konuşan Müslim, "Güvenli bölge kavramı, Trump'ın bir twitiyle dile getirildi ama Türkiye 'benim himayemde olacak, bunu kuracağım, şöyle veya böyle yapacağım' diyor. Tabii ki bunların hepsi yalan. Kimse Türkiye'nin girişimini kabul etmiyor. Zaten Türkiye'nin Suriye meselesinde ne yapmak istediği başından beri belli. Türkiye işgal saldırısıyla bölgeyi kontrol edecek ve demografik yapıyı değiştirecek. İşgal edeceği bölgeye kendi istediği insanları yerleştirecek. Kürtleri yok edecek. Bunu yaparken de 'Bende 3 milyon mülteci var. Bunları yerleştireceğim' diyor. Bunu da başkalarının toprakları üzerinde, başkalarının parasıyla yapmak istiyor. Bunu kimse yutmaz, kimse de kabul etmez" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YPG: Türkiye'nin katılacağı tampon bölgeyi kabul etmiyoruz Sonraki Haber >>

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:14