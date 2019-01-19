YPG: Türkiye'nin katılacağı tampon bölgeyi kabul etmiyoruz

Müslim, Birleşmiş Milletler ya da uluslararası bir gücün güvenli bölge şeklinde konumlanmasını, kendilerinin de benimsediğini ifade etti.



'KİMSE YEMEZ, KİMSE YUTMAZ'

Yeni Özgür Politika'ya konuşan Müslim, "Güvenli bölge kavramı, Trump'ın bir twitiyle dile getirildi ama Türkiye 'benim himayemde olacak, bunu kuracağım, şöyle veya böyle yapacağım' diyor. Tabii ki bunların hepsi yalan. Kimse Türkiye'nin girişimini kabul etmiyor. Zaten Türkiye'nin Suriye meselesinde ne yapmak istediği başından beri belli. Türkiye işgal saldırısıyla bölgeyi kontrol edecek ve demografik yapıyı değiştirecek. İşgal edeceği bölgeye kendi istediği insanları yerleştirecek. Kürtleri yok edecek. Bunu yaparken de 'Bende 3 milyon mülteci var. Bunları yerleştireceğim' diyor. Bunu da başkalarının toprakları üzerinde, başkalarının parasıyla yapmak istiyor. Bunu kimse yutmaz, kimse de kabul etmez" dedi.



