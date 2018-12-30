YPG sözcüsü: ABD yardımları devam ediyor, bize silahları geri getirin talebi de yok

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına rağmen askeri yardımının devam ettiğini belirten Mahmudi, verilen desteğin niteliği hakkında detay vermedi.







Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yayın yapan NRT'ye konuşan Mahmud, ABD''den verilen silahların geri verilmesi yönünde herhangi bir talep almadıklarını belirtti.





"Demokratik Suriye Meclisi tarafından verilen siyasi kararlara bağlıyız. Eğer Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) tüm bileşenlerini korumaya yarıyorsa, Suriye hükümetiyle anlaşmalar yapacağız" diyen Mahmud, ‘dış güçlerden ziyade kendilerine güvendiklerini ve halkın çıkarında olan herhangi bir ittifak ve dostluğa hazır olduklarını vurguladı.