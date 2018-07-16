Samanyolu Haber /Dünya / YPG Menbiç’ten çekildi.... /16 Temmuz 2018 08:47

YPG Menbiç’ten çekildi....

Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde desteklediği YPG, Kürt milislerin Suriye’nin kuzeyindeki stratejik kasaba Menbiç’ten çekilmeyi tamamladıklarını bildirdi.

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Associated Press (AP) haber ajansına göre böylece Ankara ve Washington arasında gerilime neden olan en önemli sorunlardan biri çözülmüş oldu.

Türkiye bölgedeki PYD-YPG unsurlarını terörist olarak değerlendiriyor. Ancak Washington, Suriye’de IŞİD’le mücadelesinde Kürt milislere destek vermişti.

Geçen ay Türkiye ve Amerika arasında yapılan anlaşmayla Kürt milislerin Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’ten çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kürtler liderliğindeki Menbiç Askeri Konseyi, iki yıldır Menbiç’te bulunan ve milisleri eğiten YPG danışmanları için Pazar gününün kasabadaki son günleri olduğunu bildirdi.

Ankara, Washington’un Kürt milislere sağladığı silahları geri almasını ve Türkiye’yle bölgede ortak tatbikatlar yürütmesini bekliyor.
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