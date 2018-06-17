YPG Avrupalı IŞİD'çileri serbest bıraktı, ortalık karıştı

İngiliz kamusal yayın kuruluşu BBC'nin YPG'nin IŞİD'le anlaşması sonucu örgütün üst düzey liderleri dahil çok sayıda terör örgütü üyesinin Rakka'dan çıkış yaptığına dair haberinden aylar sonra İngiliz Telegraph gazetesinden benzer bir haber geldi.







Telegraph gazetesi, İngiltere'nin Suriye'deki müttefikleri olan, YPG tarafından omurgası oluşturulan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'le gizli esir takası anlaşmaları yaptığını, bu sayede Avrupalı IŞİD zanlılarının serbest kaldığını yazdı.





IŞİD'İN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE GERİ DÖNDÜLER, YA AVRUPA'YA GEÇERLERSE?







Bu durumun Avrupalı militanların savaş alanına geri döneceği ya da ülkelerine yeniden giriş yaparak kıtada yeni bir terör saldırısı dalgası başlatacağı kaygılarını pekiştirdiğini belirten Telegraph, YPG-IŞİD anlaşmalarıyla şimdilik geri dönenlerin Fransa ve Almanya vatandaşları olduğunu aktardı. Ancak DSG'nin elinde üç İngiltere vatandaşı bulunduğunun bilindiğini ve Londra'nın bunların gelecekteki takas anlaşmalarında kullanılmasından korktuğunu dile getirdi.





BATI SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR







İngiliz gazetesi, Batı'nın DSG'nin elindeki onlarca Avrupalının sorumluluğunu üstlenmeyi reddettiğini, DSG'nin de IŞİD esirlerini süresiz tutuma kapasitesinin bulunmadığını savunduğunu kaydetti.





ŞUBATTA 200 MİLİTAN IŞİD'E İADE





Habere göre DSG, IŞİD'le en az 3 esir takası anlaşması yaptı. Bunlar Rakka ve Deyr ez Zor operasyonları sırasında ele geçirdiği IŞİD üyeleri içindi. DSG, şubatta yapılan takasta çoğu Çeçen ve Arap, birkaçı Fransız ve Alman 200 civarında militanı IŞİD'e teslim etti.

Nisanda yaklaşık 15 örgüt elemanı ve kadınlarla çocukların oluşturduğu 40 kişi iade edildi. Bunların içinde Fas, Fransa, Belçika ve Hollanda vatandaşları vardı. IŞİD ise karşılığında Deyr ez Zor çatışmalarında ele geçirdiği DSG'lileri geri verdi.





ARABULUCULAR ÖLDÜRÜLDÜ





Habere göre çetin geçen pazarlıklar sonrasında 15 arabulucudan 4'ü öldürüldü.





Son takasın 6 Haziran'da gerçekleştiği aktarılan haberde, takas edilenlerin IŞİD mensuplarının eşleri olduğu ve anlaşmanın arabulucusuz şekilde Deyr ez Zor'da yapıldığı aktarıldı.

Ulaştığı DSG liderlerinden IŞİD'le anlaşmalarla ilgili sorularına yanıt alamadığını belirten Telegraph'a göre ABD takaslardan habersiz. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise bir vatandaşının ailesinin IŞİD bölgesine geri gönderildiğinden haberdar.





BATI PARA VERMEYİNCE…





Bir arabulucu ile de görüşen Telegraph, haberinde ismini vermek istemeyen kişinin şu sözlerine yer verdi:



"DSG yabancı hükümetlerden militanları elinde tutmak için düzenli olarak para istedi. (Ancak vermediler.) Ama anlaşmalar için sebep bu değil. Adamlarını geri istediler ve yabancı savaşçıları umursamıyorlar, çünkü kendi hükümetleri de onları umursamıyor ve dönmelerini istemiyor."





Haberde röportajlarına yer verilen IŞİD mensuplarının aileleri de örgütün işgalindeki alanlara geri gönderildiklerini doğruladı.





sputnik