Samanyolu Haber /Gündem / YPG'den iddialı açıklama: Türkiye ile dolaylı görüşmelere başladık /04 Mayıs 2019 17:39

YPG'den iddialı açıklama: Türkiye ile dolaylı görüşmelere başladık

Ana omurgasını Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (QSD) Genel Komutanı Mazlum Ebdi, Türkiye devleti ile dolaylı görüşmelerin başladığını ve barışçıl yollarla görüşmelere hazır olduklarını açıkladı.

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ANHA Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, QSD Genel Komutanı Mazlum Ebdi'nin, 'Suriyeli Aşiretler Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye Devleti ile dolaylı görüşmelerin başladığını açıkladı.

'VAR OLAN SORUNLARI BARIŞ YOLU VE KİMİ ŞARTLARLA MÜZAKERE ETMEYE HAZIRIZ'

Ebdi konuşmasında, var olan sorunların çözümü için diyalog, barışçıl yollar ve kimi şartlar çerçevesinde gerçekleşecek bir müzakere sürecine hazır olduklarını duyurdu.

Türkiye devletinin Suriye devletinin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyleyen Ebdi, “Türk devleti eğer çözüm istiyorsa Efrîn halkının topraklarına dönmesi gereklidir. Bu olmazsa çözüme ulaşamayız” dedi.

IŞİD tehlikesinin sona ermediğine de dikkat çeken QSD Genel Komutanı Mazlum Ebdi, yeni süreçte varlığını sürdüren IŞİD tehlikesini tamamen yok etmek için çalışacaklarını belirtti

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