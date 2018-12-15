Samanyolu Haber /Gündem / YouTube'un hazırladığı video, 'beğenmeme' rekorunu kırdı /15 Aralık 2018 09:56

YouTube'un hazırladığı video, 'beğenmeme' rekorunu kırdı

YouTube’un hazırladığı, bu yılın en önemli olayları yansıttığı Rewind 2018 videosu ‘beğenmeme’ rekoru kırdı.

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6 Aralık’ta yayınlanan videoda Kore pop müziği, Kiki Challenge flashmob’u, Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünü, FIFA Dünya Kupası, Tesla Roadster otomobilinin uzaya fırlatılışı ve birçok diğer videolar değerlendirildi. YouTube’un ‘yıllık raporu’ bir haftadan az bir süre içinde 132 milyon kişi tarafından izlendi. 

2.2 milyon kişinin beğendiği video, topladığı 11 milyondan fazla ‘dislike’ ile video paylaşma sitesinin anti rekorunu kırmış oldu.

Kullanıcılar, geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleşen T-Series ve PewDiePie arasındaki savaş gibi daha olumlu şeylerin videoya eklenmesini bekliyordu. Bunun yerine sinema oyuncusu Will Smith, televizyon sunucuları John Oliver ve Trevor Noah yer aldı.



11 milyon beğenmeme

Daha önce en beğenilmeyen video statüsü, Justin Bieber’ın 2009’da çıkardığı ve en az 2 milyar kez izlenen ‘Baby’ klibiydi. Videonun yaklaşık 10 milyon ‘dislike’ toplaması neredeyse 9 yıl sürmüştü. Rewind 2018 videosunun ise 11 milyon ‘beğenmeme’ toplamak için sadece birkaç güne ihtiyaç duydu.

YouTube, 2010 yılından bu yana her yıl, içerik oluşturucuları kutlayan videolar yayınlıyor.

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