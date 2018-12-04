YouTube'un en fazla kazananı 8 yaşında bir çocuk

BBC Türkçe’nin Forbes tarafından yayımlanan listeden aktardığına göre bir numarada, Ryan ToysReview isimli kanalda oyuncak deneyimlerini paylaşan Ryan isimli çocuk yer alıyor.







Hemen her gün yeni bir video paylaşımı yapan 8 yaşıdaki Ryan'ın geliri 1 yıl içinde ikiye katlanmış.





Amerikan NBC televizyonunun röportaj yaptığı Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünklü eğlenceliyim ve komiğim" yanıtı veriyor.





2015’te Ryan'ın ailesi tarafından açılan kanalın bugün 17 milyondan fazla abonesi var. Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı ise 26 milyara yaklaşmış durumda.





Forbes'daki habere göre, kanalın elde ettiği toplam gelirin 21 milyon doları, videoların öncesinde çıkan reklamlardan elde edilmiş. Kalan 1 milyon dolarlık bölüm ise sponsorlu içeriklerden kazanılmış.





Kanalın marka değerinin ne durumda olduğu, Amerikan perakende devi Walmart, Ryan's World isimli bir kıyafet ve özel oyuncak serisi çıkarmaya başladığından anlaşılıyor.





8 yaşında yılda 22 milyon dolar kazanan Ryan'ın bu kazancının yüzde 15'i reşit olduğunda serbest bırakılmak üzere bir banka hesabına yatırılıyor.





Ryan'ın kız kardeşleri de eğlencenin dışında değil. "Ryan'ın Ailesi Değerlendiriyor" (Ryan's Family Review) ismiyle kardeş bir kanal da aile tarafından yönetiliyor.





Kanalında Minecraft isimli oyunu oynayan ve 2017 yılında bu listede birinci olan Daniel Middleton isimli çocuk ise 16.5 milyon dolar gelirle, bu yıl dördüncülüğe geriledi.





Listenin iki numarası olan Jake Paul ve 10'ncu sırasında yer alan Logan Paul isimli Youtuber kardeşler, listeye ayrı ayrı olarak isimlerini sokmayı başardı.





İkilinin toplam elde ettiği gelir ise 36 milyon dolar.