Samanyolu Haber /Gündem / YouTuber, Show TV'den 1.5 milyon TL kazandı /11 Temmuz 2019 21:31

YouTuber, Show TV'den 1.5 milyon TL kazandı

Show TV'ye dava açan ‘Deli Mi Ne?’ isimli YouTube kanalının sahibi Fester Abdü'nün davası sonuçlandı.YouTuber Fester Abdü'nün 'Deli Mi Ne?’ isimli kanalının videolarını, izinsiz bir şekilde yayınlayan Show TV için karar verildi.

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Açılan davanın kazananı YouTube kanalı oldu. Ulusal bir TV kanalı ve bir YouTube kanalı arasındaki davanın sonucu olarak TV kanalının, YouTube kanalına 1 milyon 434 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, ‘Deli Mi Ne?’ çektiği bir video ile davanın sonucunu izleyicileriyle paylaştı.

Açılan dava yalnızca videoların izinsiz kullanılmasını kapsamıyor. Aynı zamanda TV kanalının hakaret içerikli konuşmaları da davaya dahil edildi. Sonuç olarak, YouTube kanalının videolarını izinsiz kullanan TV kanalına hem telif hakkı davası, hem de maddi ve manevi tazminat davası açıldı.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 72. maddesi uyarınca, manevi hakları helaldar edilen kişi uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat davası açabiliyor.

Ayrıca, mali hakları helaldar edilen kişi bu sebeple maddi tazminat davası da talep edebiliyor. Birinci ve ikinci ihlalleri gerçekleşmesi durumunda hakları helaldar edilen kişi, tazminattan başka, temin edilen kârın kendine verilmesini de talep edebiliyor.

Haklarını mahkemede arayan ‘Deli Mi Ne?’ kanalına, Show TV kanalının 1 milyon 434 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
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