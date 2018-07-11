YouTube'dan 'yalan habere' 25 milyon Dolarlık savaş

YouTube, yalan haberle mücadelede 25 milyon Dolarlık yatırım yaparak platform üzerinden doğru habere daha kolay ulaşılmasını sağlayacağını duyurdu.





YouTube'un ürün ve iş sorumluları Neal Mohan ve Robert Kyncl, platformun 'en önemli haberler' ve 'son dakika' bölümleri üzerinden güvenilir haber kaynaklarını öne çıkarıp destekleyeceğini ifade etti. Mohan ve Kyncl, "kaliteli habere kolayca ulaşılması için" bu yatırımı yapacaklarını açıkladı.





Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edildi. Kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri belirtildi.