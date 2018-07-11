Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'dan 'yalan habere' 25 milyon Dolarlık savaş /11 Temmuz 2018 01:51

YouTube'dan 'yalan habere' 25 milyon Dolarlık savaş

Google'ın sahibi olduğu video paylaşım sitesi YouTube dünyada son dönemde 'fake news' olarak tartışılan yalan haberlerle ilgili önlemler alacağını açıkladı.

SHABER3.COM

YouTube, yalan haberle mücadelede 25 milyon Dolarlık yatırım yaparak platform üzerinden doğru habere daha kolay ulaşılmasını sağlayacağını duyurdu.

YouTube'un ürün ve iş sorumluları Neal Mohan ve Robert Kyncl, platformun 'en önemli haberler' ve 'son dakika' bölümleri üzerinden güvenilir haber kaynaklarını öne çıkarıp destekleyeceğini ifade etti. Mohan ve Kyncl, "kaliteli habere kolayca ulaşılması için" bu yatırımı yapacaklarını açıkladı.

Açıklamada, kullanıcıların Youtube'da arama yaparken haber içeriklerinin kaynaklarını görebileceği ifade edildi. Kullanıcıların haber içeriği taşıyan videoları açmadan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videoları buna göre izleyebilecekleri belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube'dan 'yalan habere' 25 milyon Dolarlık savaş Sonraki Haber >>

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:40:09