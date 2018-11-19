Samanyolu Haber /Teknoloji / Youtube'da ücretsiz film dönemi /19 Kasım 2018 00:37

Youtube'da ücretsiz film dönemi

YouTube, ücretsiz film yayınlamaya hazırlanıyor.

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Hürriyet'in haberine göre kullanıcılar kült olmuş filmleri herhangi bir ücret ödemeden YouTube üzerinden izleyebilecek. Şirket, bu içeriklerden reklamlarla gelir elde etmeye çalışacak.

Google, ücretsiz izlenebilen film paylaşımına başlıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana 100 adetten fazla Holywood filmini bünyesine katan platform Rocky, Terminatör, Hayvan Bakıcısı vb. filmleri bazı bölgeler için yayınlamaya başladı bile. Filmlerini YouTube’a yayınlayıp gelir elde etmek isteyen stüdyolar içinde yeni bir kapı aralanmışa benziyor. 

YouTube ürün yönetimi müdürü Rohit Dhawan; “Kullanıcıların bu talebine sessiz kalamadık. Reklam destekli bir şekilde ücretsiz filmler sunmak istedik. Ayrıca, reklam verenler içinde yeni fırsatlar yaratabileceğimizin farkındayız.” açıklamasında bulundu. 
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