Samanyolu Haber /Ekonomi / Youtube'a büyük şirketlerden şok /30 Mart 2017 08:56

Youtube'a büyük şirketlerden şok

Dünya devi şirketler toplu halde Youtube'tan çıktı...

Youtube'a büyük şirketlerden şok

Dünya devi şirketler reklamlarının nefret söylemi veya terör ögelerini içeren içeriklerden önce yayımlanmasından duydukları rahatsızlık nedeniyle Youtube reklamlarını durdurdu.

Youtube reklamlarını donduran 250 şirketin firmaya ilk etapta 750 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, Audi, Aviva, AT&T, Heinz, Honda, HSBC, L’Oreal, McDonalds, The Guardian, Toyota ve Volkswagen Youtube ile çalışmayı bırakanlar arasında.

Google sözcülerinden Ronan Harris, reklamverenler ve ajanslardan gelen görüşler doğrultusunda bu konuda geliştirmeler yapılacağını açıklamış, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise Google İş Birimi Başkanı Philipp Schindler söz edilen geliştirmelerle ilgili ilk adımların şimdiden atıldığını duyurmuştu.
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