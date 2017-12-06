Samanyolu Haber /Teknoloji / Youtube, uygunsuz videoları engellemek için 10 bin kişiyi işe alacak /06 Aralık 2017 02:34

Youtube, uygunsuz videoları engellemek için 10 bin kişiyi işe alacak

YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için mevcut kadrosuna 10 bin kişi ekleyecek.

SHABER3.COM


YouTube'un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, "bazı kötü aktörlerin, Google'un sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını" açıkladı.

Wojcicki, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 bin kişinin görevlendirileceğini belirterek, YouTube'un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren "sorunlu" yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji kullanacağını söyledi.

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Youtube, uygunsuz videoları engellemek için 10 bin kişiyi... Sonraki Haber >>

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Bir kaçışın öyküsü...

Bir kaçışın öyküsü...

Bunlara inanmak demek...

Bunlara inanmak demek...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:24:17