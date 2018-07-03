Samanyolu Haber /Gündem / Youtube fenomenlerine operasyon /03 Temmuz 2018 18:12

Youtube fenomenlerine operasyon

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, Youtube kanallarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamına yer verdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta çok sayıda takipçisi olan Bülent M. ile Amir Z, yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koydukları gerekçesiyle başkentte gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Bülent M. ve Amir Z'nin yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koyduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda, Bülent M. ve Amir Z. gözaltına aldı, evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
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